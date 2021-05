Barcelona vence Liga dos Campeões pela primeira vez

O Barcelona estreou-se a vencer a principal competição feminina no futebol europeu. A equipa espanhola goleou o Chelsea por 4-0 na final da Liga dos Campeões, em Gotemburgo. O jogo foi de sentido único, com as espanholas a entrarem a todo o gás e a resolverem a questão ainda antes do intervalo.

O golo madrugador do Barcelona (Leupolz, na própria baliza, logo no primeiro minuto de jogo) deu o mote mas nem por isso as catalãs tiraram o pé do acelerador. Alexia, Bonmati e Hansen estabeleceram o resultado final antes do descanso.

Aitana Bonmati foi a melhor jogadora em campo e não esconde o orgulho pela proeza alcançada:

"Fizemos história, é a primeira Liga dos Campeões do Barcelona e a primeira de um clube espanhol. É uma vitória para as mulheres do futebol espanhol em geral, não é só nossa. Demos espetáculo e provámos que o podíamos fazer. Seremos sempre lembradas como as primeiras. As pioneiras a chegar a uma final e a ganhar. É um momento eterno que nos lembraremos para sempre."

Mais complicada foi a tarefa do treinador Lluis Cortes, interrompido pelas campeãs quando tentava falar.

Com esta vitória, o Barcelona interrompeu uma série de cinco triunfos consecutivos do Lyon.