Antigo conselheiro de Johnson arrasa o governo

"As autoridades falharam na resposta à pandemia", foi assim que o antigo conselheiro do primeiro-ministro britânico Boris Johnson descreveu as ações do governo o ano passado.

Dominic Cummings, um dos principais conselheiros de Johnson na altura do início da pandemia, acusou o governo de incompetência e o primeiro-ministro Johnson de ter minimizado o impacto da pandemia.

"Quando as pessoas mais precisavam de nós, o governo falhou. E gostaria de dizer a todas as família daqueles que morreram desnecessariamente os erros que foram cometidos e aqueles que eu cometi. Em fevereiro o primeiro-ministro considerava isto apenas como uma história para meter medo. Ele descreveu-acomo a nova gripe suína", afirmou Dominic Cummings no âmbito do inquérito à resposta do governo à pandemia.

Pouco depois das declarações, o primeiro-ministro respondia a questões no parlamento.

"Sr. Presidente do parlamento, lidar com esta pandeia foi uma das tarefas mais difíceis com que este país se defrontou desde há muito e nenhuma das decisões tomadas foi fácil. Entrar em confinamento foi traumático para o país, lidar com uma pandemia desta escala foi muito difícil e em todas as etapas tentei minimizar a perda de vidas", disse Boris Johnson em resposta a questões colocadas pelo líder da oposição Keir Starmer.

Para além de Boris Johnson, as acusações de incompetência atingiram igualmente o ministro da saúde Matt Hancock, acusado de ter mentido em múltiplas ocasiões, incluindo publicamente.