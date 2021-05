João Almeida termina pelo segundo ano no top-10 do "Giro"

O ciclista português João Almeida voltou a falhar o pódio da Volta a Itália em bicicleta, mas também a deixar excelentes indicações, com uma ponta final de categoria que o levou a encerrar o "Giro2021" na sexta posição, a 07:24 minutos do vencedor deste ano, o colombiano Egan Bernal.

Pelo segundo ano consecutivo, Almeida termina o "Giro" no top-10. É o primeiro português a consegui-lo.

Depois de ter subido ao top-10 da geral na terça-feira, com um sexto lugar na 16.ª etapa, o "dia off" do até aí líder da equipa Deceuninck, o belga Remco Evenepoel, Almeida "disparou" para uma ponta final de alto nível, aproveitando a maturidade ganha na edição do ano passado para puxar pelas pernas nas derradeiras subidas deste ano.

Na quarta-feira, terminou no segundo lugar da 17.ª etapa. Voltaria a repetir o feito na 19.ª, sexta-feira, chegando aos seis pódios italianos desde o ano passado. Nas derradeiras jornadas, o português ambicionava ganhar terreno aos mais próximos adversários com o sonho de terminar no pódio da geral, que há um ano falhou por um lugar.

Dois quintos lugares permitiram-lhe apenas acabar em sexto da geral, mas a menos de um minuto do quinto, o também colombiano Dani Martinez, colega na Ineos de Bernal, o novo campeão do "Giro".

O outro português em prova nesta Volta a Itália, Nelson Oliveira, da Movistar, terminou a derradeira etapa com o 40.° melhor tempo e fechou no 27.° lugar da geral.

"No geral, foi bastante bom. Tive um bom início, tentei estar na disputa da geral, até. Tentei ajudar o [Marc] Soler, mas depois ele teve de abandonar, infelizmente, e trocámos as opções e objetivos da equipa. Para mim, foi um 'Giro' bastante interessante, senti-me bem durante todo o Giro e estou contente com a minha prestação", afirmou Oliveira, em declarações à Agência Lusa.

Este ano ano, o pódio na Volta a Itália ficou composto por Egan Bernal, pelo italiano Damiano Caruso (Bahrain Voictorious) e o britânico Simon Yates (Team Bikeekchange).