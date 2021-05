Oposição israelita prepara acordo de coligação para afastar Netanyahu

Benjamin Netanyahu pode ter os dias contados à frente dos destinos de Israel. De acordo com a imprensa israelita, Yair Lapid, líder do partido centrista Yesh Atid, estará a preparar um acordo multipartidário para um governo de coligação. Um executivo que contaria com Naftali Bennett, do partido ultranacionalista, como primeiro-ministro. Recorde-se que o prazo para apresentar uma solução governativa que tenha apoio Parlamento termina à meia-noite da próxima terça-feira.

Entretanto, Benjamin Netanyahu encontrou-se este domingo com o chefe dos serviços secretos egípcio, Abbas Kamel, em Jerusalém para debater o fortalecimento da cooperação entre os dois países. A delegação egípcia esteve também no território palestiniano com o objetivo de mediar um acordo de cessar-fogo permanente.

Desde 21 de maio vigora uma trégua entre israelitas e palestinianos. De ambas as partes há acusações de violações esporádicas.