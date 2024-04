Chefe dos serviços secretos militares israelitas demite-se por não ter evitado ataque do Hamas

De Euronews

No ano passado, Aharon Haliva tinha assumido "culpa" pelas falhas que permitiram o ataque do Hamas contra Israel a 7 de outubro.

PUBLICIDADE

As forças armadas israelitas anunciaram esta segunda-feira a demissão do chefe dos seus serviços secretos militares, devido aos fracassos do ataque sem precedentes do Hamas a 7 de outubro, que rompeu as defesas de Israel.

Aharon Haliva, o chefe dos serviços secretos militares israelitas, torna-se a primeira figura de topo israelita a demitir-se na sequência do ataque do Hamas, que matou 1200 pessoas, na maioria civis. Cerca de 250 foram raptadas. O ataque desencadeou a guerra de seis meses contra o Hamas em Gaza.

Pouco depois do ataque, em outubro, Haliva disse que a culpa era dele, por não ter evitado o ataque.

As forças armadas israelitas informaram em comunicado que o chefe do Estado-Maior aceitou o pedido de demissão de Haliva e agradeceu-lhe os serviços prestados.

A demissão poderá abrir caminho a que outros responsáveis máximos da segurança israelita aceitem a culpa por não terem evitado o ataque e se demitam.