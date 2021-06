Skopje, a capital poluída à espera de uma lufada de ar fresco europeia

Todos os anos, durante o inverno, a poluição em Skopje dispara, fazendo da capital da Macedónia do Norte, uma das cidades mais poluídas da Europa. De acordo com estimativas do Banco Mundial, também todos os anos morrem 1.100 pessoas vítimas da poluição atmosférica no país. No total, a Macedónia do Norte tem uma população de dois milhões de habitantes.

A Rede de Saúde da Europa do Sudeste encoraja a saúde e o bem-estar entre os estados membros na região e está a trabalhar para combater a alarmante situação sanitária.

"Temos um relatório que foi feito por peritos dos nossos estados membros, e ficou claro que os danos da poluição atmosférica para a saúde são enormes e as consequências podem ser vistas nas doenças cardíacas, alergias e cancros", revela a diretora da rede, Mira Jovanovski Dashic.

Várias investigações demonstraram que alguns dos grandes consumidores usam combustível proibido pela regulamentação europeia.

Agora que o Norte da Macedónia harmonizou uma grande parte da legislação com a do espaço comunitário, o país quer saber como é que as alterações à lei os vão afetar. Para o governo, o trabalho está longe de estar terminado e deve envolver vários agentes da sociedade.

“É por isso que falamos sempre sobre o Estado de direito. Temos de implementar as nossas leis; não podemos simplesmente harmonizá-las. Temos de trabalhar em diferentes frentes. É por isso que precisamos de ter uma melhor colaboração intersetorial. O Ministério do Ambiente propôs algumas leis, novas leis. Não podemos simplesmente tê-las aprovadas no Parlamento, precisamos de trabalhar em conjunto com os inspetores, precisamos de trabalhar em conjunto com os outros ministérios e agências para as implementar”, afirma o ministro do Ambiente, Naser Nuredin.

A conversão da lei em realidade é uma das maiores fraquezas sistémicas de países em transição, como a Macedónia do Norte, e a Comissão Europeia regista essa falha crónica em todos os relatórios de progresso.

Os cidadãos aguardam ainda que o governo implemente a recomendação da Comissão e que, entre outras coisas, traga também uma lufada de ar fresco ao país.

Ao longo da nossa "Semana Verde", a Euronews trará até si histórias e soluções de toda a Europa para um planeta melhor.