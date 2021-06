Cartoon Xira 2021 questiona a Europa

A Europa em lugar de honra na Cartoon Xira.

Cartoon Xira 2021 Alexandre Silva / Arte Final

Aproveitando o mote dado pela presidência portuguesa da União Europeia, os organizadores do evento, em Vila Nova de Xira, desafiaram, para a edição de 2021, o cartunista grego Michael Kountouris a mostrar, através de uma centena de desenhos mordazes, as interrogações e desejos dos cidadãos do bloco comunitário, numa exposição intitulada "Europa à vista?!".

Entre os temas abordados, a imigração ou a ascenção da extrema-direita, mas também uma Europa posta em questão pela pandemia.

Aparentemente pode parecer uma exposição crítica em relação à Europa e até, com um olhar mais ligeiro ou comprometido, uma exposição anti-europeia. Nada mais errado!



É um exposição que fala da Europa quando ela não foi europeia. Os cidadãos europeus têm, em relação à Europa, uma série de aspirações, de sonhos, de perspectivas, que depois a Europa não materializa. É esta disfunção entre o querer dos cidadãos, o desejo dos cidadãos, e a realidade política, da elite europeia. António Antunes curador da exposição e cartunista

O cartunista António Antunes, natural de Vila Franca de Xira, é o curador das três exposições que compõem este ano a Cartoon Xira.

Os melhores "cartoons" publicados em Portugal

Cartoon Xira 2021 Alexandrer Silva / Arte Final

Cumprindo a tradição, o certame em Vila Franca de Xira faz, na secção "Cartoons do Ano 2020", um apanhado dos melhores desenhos humorísticos de uma dezena de artistas portugueses publicados no ano passado.

Se a concretização do "divórcio" entre o Reino Unido e a União Europeia, o conflito israelo-palestiniano ou as relações do Ocidente com a China marcaram a atualidade, os grandes temas de 2020 foram, segundo os organizadores da Cartoon Xira, a saída de cena de Trump e, como não podia deixar de ser, a crise sanitária mundial provocada pela Covid-19.

O ano 2020 foi determinante. Várias áreas foram afetadas pelo Covid e elas estão representadas nesta exposição: política, cultura, desporto, a vida social e, obviamente, a saúde. Cristina Sampaio Cartunista

Um ano difícil, onde a interpretação humorística da realidade foi mais necessária do que nunca. O cartunista João Fazenda participa pela primeira vez na Cartoon Xira.

O último ano foi um ano atípico, devido à pandemia. No meu caso, o meu trabalho ficou muito marcado pela pandemia.



Mas foi um ano que também nos obrigou a olhar para as coisas de uma forma nova. A mim, pessoalmente, como artista, obrigou-me a pensar nas coisas todas de uma maneira diferente." João Fazenda cartunista

O nonsense britânico na retrospectiva de Ross Thomson

A completar o formato tripartido da Cartoon Xira, uma retrospectiva do escocês Ross Thomson, hoje com 83 anos, mais ainda no ativo: "RossToons" oferece uma janela aberta para a longa carreira do artista pelo mundo da publicidade e desenho humorístico, que lhe valeu mais de uma centena de prémios e distinções, um pouco por todo o mundo.

Um visão particular do quotidiano, com um toque de "nonsense" bem britânico.

Esta edição teve ainda espaço para uma pequena homenagem ao argentino Joaquín Salvador Lavado, mais conhecido como Quino, o criador da emblemática "Mafalda", que faleceu a 30 de setembro de 2020, aos 88 anos.

Inaugurada a 5 de junho, a edição deste ano da Cartoon Xira tem as portas abertas ao público no Celeiro da Patriarcal e na Fábrica das Palavras, em Vila Franca de Xira, até ao dia 29 de Agosto.