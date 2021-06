João Cancelo fora do Euro

Depois de Espanha e da Suécia é a vez da seleção portuguesa ver afastado um jogador, do Europeu de futebol, devido à Covid-19. João Cancelo, lateral direito do Manchester City, acusou positivo, no sábado, ainda que não tenha sintomas, e foi colocado em isolamento. O resultado foi confirmado este domingo. Os testes feitos ao restante plantel não indicam mais nenhum jogador infetado.

Para substituir Cancelo entra Diogo Dalot, defesa do Manchester United, que fez parte da "Armada" portuguesa de Sub-21, e que terminou o Euro, da referida categoria, como vice-campeão.

As seleções espanhola e sueca tinham já sofrido baixas devido ao novo coronavírus. No caso de Espanha um dos jogadores acabou por mostrar-se, ao fim de uma série de testes, um falso positivo. Mas a equipa arranca para o Euro sem o seu capitão Sergio Busquets que está, de facto, infetado.

Portugal lança-se nesta aventura como campeão da Europa, título que conquistou em França, e contra a seleção gaulesa na final há cinco anos. A Seleção tentará levar para casa um novo título mas o caminho não será fácil. O grupo F, do qual Portugal faz parte, integra Les Bleus, anuncia-se uma final antecipada entre as duas equipas - a Alemanha e a Hungria.

Portugal joga a primeira partida do Europeu de futebol na próxima terça-feira às 17h, hora de Lisboa. Terá pela frente, no terreno do adversário, a sua congénere da Hungria. No sábado seguinte defronta a Alemanha. Será a 23 de junho o embate contra França.