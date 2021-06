UE decide novas sanções à Bielorrússia

A União Europeia aprovou um pacote de sanções à Bielorrússia. Os detalhes vão ser conhecidos no fim da reunião dos chefes da diplomacia dos 27 Estados-membros, no Luxemburgo, mas sabe-se que há unanimidade quanto à imposição de novas sanções ao regime de Alexander Lukashenko. O primeiro ponto na agenda é uma reunião com a líder da oposição no país, Sviatlana Tsikhnouskaya.

O alto representante da política externa europeia, Josep Borrell, explica: "Este é um pacote mais alargado, engloba 86 pessoas e entidades. Vamos também discutir as sanções económicas, que serão apresentadas ao Conselho Europeu na próxima reunião".

A reunião serve também para discutir os temas quentes do Iraque e da América Latina. A necessidade de endurecer as sanções à Bielorrússia, considerada a última ditadura da Europa, aumentou depois do desvio de um avião, que fazia a ligação entre dois países da UE, para que o regime pudesse prender um jornalista dissidente.