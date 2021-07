Mais de 40 mortos e dezenas de desaparecidos

Tamanho do texto

Inundações na Alemanha fazem mais de 40 mortos. Balanço atualizado pela polícia e proteção civil. Dezenas de pessoas continuam desaparecidas. No terreno prosseguem as operações de busca e resgate.

Mais de 15 mil operacionais alemães estão envolvidos na operação de resgate

O distrito de Eus-kirchen, no estado da Renânia do Norte-Vestfália, foi um dos mais afetados pela subida das águas. Na Alemanha ocidental e nas localidades de fronteira da vizinha Bélgica, as inundações transformaram pequenos ribeiros em lagoas, empurando carros e tudo o que encontravam pela frente, causando até o colapso de alguns edifícios.

Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia e cidadã alemã, manifestou consternação e pôs o mecanismo de ajuda europeu à disposição das regiões afetadas

Dezenas de pessoas ficaram presas nos telhados das suas casas à espera de resgate. As autoridades classificam o cenário como devastador. Há quem lhe chame as cheias do século.

A chanceler alemã Angela Merkel está fora do país, numa visita aos Estados Unidos. Manifestou-se consternada com o panorama e solidária com os familiares das vvítimas.