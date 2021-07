A festa Olímpica já teve início em Tóquio e entre as 33 modalidades em competição na capital japonesa, o judo ocupa seguramente um lugar especial nos corações dos locais. A arte marcial nipónica promete fazer as delícias dos adeptos que, impossibilitados de marcar presença junto ao tatami, terão de acompanhar a competição à distância.

O torneio de judo irá distribuir 15 medalhas de ouro pelos 393 judocas em competição até 31 de julho. As primeiras medalhas serão distribuídas já este sábado, nas categorias de -48kg, onde Portugal estará representado por Catarina Costa e o Brasil por Gabriela Chibana, e de -60kg, onde entra em ação o brasileiro Eric Takabatake.

O contingente lusófono estará fortemente representado no judo. O Brasil lidera no número de participantes, com 13 judocas em Tóquio, seguido por Portugal com oito. Angola, Cabo Verde, Guiné Bissau e Moçambique verão um representante cada subir ao tatami na capital japonesa para tornar realidade o sonho Olímpico.

Além do judo, o primeiro dia de competição a doer irá ainda sagrar nove outros campeões olímpicos. Este sábado estarão também em discussão medalhas de ouro no ciclismo, esgrima, halterofilismo, taekwondo, tiro e tiro com arco.

Mesmo sem convidados, a festa promete ser inesquecível para a família olímpica e irá durar até 8 de agosto. Depois, será preciso esperar três anos para voltar a viver a maior competição desportiva do planeta, em 2024 em Paris.