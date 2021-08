Aeroporto de Kandahar alvo de ataque

Todos os voos estão interrompidos no aeroporto de Kandahar, no sul do Afeganistão. O aeroporto abriga uma base militar chave que abastece as forças afegãs e foi atingido por roquetes na manhã deste domingo. A pista ficou danificada, mas segundo o diretor do aeroporto, os trabalhos de reparação já estão em curso. Os combates contra os Talibãs duram há semanas, na periferia da segunda cidade do país.

Kandahar é uma das três capitais regionais ameaçadas pelo avanço dos combatentes islâmicos. Tal como Lashkar Gah, a sul, na província vizinha. O proprietário de um hospital privado, de 20 camas, no Afeganistão, disse que a força aérea afegã bombardeou as instalações do hospital no sábado, matando uma pessoa e ferindo outras três. Segundo ele, os militares acreditavam que militantes talibã estavam a receber tratamento médico no local, com base em informações do Ministério da Defesa do país.

Sou o fundador do hospital, e estou em contacto com o hospital 24 horas por dia. Não havia lá nenhum Talibã, foi um erro. O nosso hospital foi bombardeado, mas não havia talibãs no hospital. Havia apenas seis funcionários de um total de 40 a trabalhar connosco e eram farmacêuticos e enfermeiros - os nossos dois enfermeiros ficaram feridos. O cuidador de um paciente foi martirizado e o outro ficou ferido. Dr Mohammad Din Narewal Hospital Ariana

Na sexta-feira um elemento das forças de segurança afegãs morreu num ataque ao edifício das Nações Unidas, em Herat, numa altura em que os combates entre as forças governamentais e os Talibã se intensificaram na periferia ocidental da cidade