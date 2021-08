Morreu Dennis "Dee Tee" Thomas da banda Kool & the Gang

Morreu Dennis "Dee Tee" Thomas, um dos membros fundadores da banda Kool & the Gang. Eternizou êxitos como "Celebration" ou "Get Down On It". O artista tinha 70 anos. De acordo com uma declaração do seu representante, morreu neste sábado, durante o sono, em Nova Jersey. Thomas era saxofonista, flautista e percussionista.

E foi o incontornável mestre de cerimónias nos espectáculos da banda e também o estilista - era ele que tratava do guarda roupa do grupo. A banda ganhou dois Grammy Awards e sete American Music Awards. A sua última aparição em público foi no dia 4 de Julho no Hollywood Bowl, em Los Angeles.