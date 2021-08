Os "novos galácticos" estão em Paris e Lionel Messi é a mais recente estrela na constelação mais brilhante do futebol atual. O novo camisola 30 do Paris Saint-Germain foi apresentado ao lado do presidente do clube, Nasser Al-Khelaïfi, que no mesmo verão conseguiu juntar no Parque dos Príncipes os capitães de Barcelona e Real Madrid a custo zero.

Ambição não falta na cidade Luz: "Estou feliz por estar aqui. Estou entusiasmado e tenho a mesma ambição de continuar a ganhar, por isso escolhi este clube. É um clube ambicioso. Vejo a equipa técnica e o plantel e creio que estamos preparados para lutar por tudo e tentar ganhar tudo, é esse o meu objetivo."

Há vários anos que o Paris Saint-Germain persegue desesperadamente a sua primeira Liga dos Campeões. Com as chegadas de Messi, Sergio Ramos, Gigi Donnarumma, Hachraf Hakimi e Georginio Wijnaldum, e as permanências de craques como Neymar, Mbappé, Marquinhos e Icardi, acabaram-se das desculpas.