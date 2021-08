Talibãs controlam maioria do território afegão

A ofensiva talibã no Afeganistão está a 130 quilómetros de Cabul. Os rebeldes capturaram Ghazni esta quinta-feira - é a décima capital de província conquistada em apenas uma semana. A informação foi confirmada no local pela agência Associated Press.

O governo afegão não comenta mais este revés no conflito com o movimento extremista islâmico. O Presidente Ashraf Ghani deslocou-se a Mazar-i-Sharif, uma das poucas capitais do norte ainda nas mãos das forças oficiais. O objetivo seria desenhar uma contra-ofensiva, ainda a contar com as últimas unidades aéreas dos aliados da NATO, antes da retirada definitiva no final do mês.

Áreas sob controlo talibã assinaladas a vermelho Euronews

Embora Cabul não tenha sido ainda directamente ameaçada, a velocidade com que os rebeldes progridem levanta questões sobre a capacidade de resistência das tropas leais ao governo afegão. O executivo pode mesmo vir a ser obrigado a recuar todas as posições para defender apenas a capital.

O conflito no afeganistão subiu de tom, assim que os contingentes internacionais começaram a retirar do país. Tendo em conta a eficácia da ofensiva talibã, um estudo dos serviços de inteligência norte-americanos avança que os rebeldes precisam de 90 dias para chegar ao centro do poder e tomar controlo da capital do Afeganistão.