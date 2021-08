Panshir volta a ser o bastião da resistência

Com o resto do país nas mãos dos talibãs, a província de Panshir, no nordeste do Afeganistão, tornou-se mais uma vez no principal bastião da resistência. A informação foi confirmada, esta quinta-feira, pelo ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia,

Sergei Lavrov sublinhou que os talibãs ainda não controlam a totalidade do território e disse que “há relatos da situação no vale do Panjshir, onde se concentram as forças de resistência do antigo vice-presidente do Afeganistão, Sr. Saleh, e de Ahmad Massoud".

Ahmad Massoud pediu aos Estados Unidos armas e munições para que a milícia no Afeganistão resista aos talibãs.

Massoud disse que se encontra no vale do Panshir acompanhado por soldados do exército afegão "enojados com a rendição dos seus comandantes", bem como por antigos membros das forças especiais afegãs.

O pai de Ahmad Massoud foi um herói da resistência anti-soviética, que mais tarde lutou contra os talibãs, e foi assassinado pela al-Qaeda em 2001.