Jato privado com seis pessoas a bordo despenhou-se no Afeganistão

Acredita-se que um jato particular russo, transportando seis pessoas, tenha caído numa área remota do Afeganistão, segundo declarações das autoridades locais neste domingo.

O acidente aconteceu no sábado numa área montanhosa perto do distrito de Zebak, na província de Badakhshan, disse o porta-voz regional Zabihullah Amiri, acrescentando que uma equipa de resgate foi enviada para o local. Zebak fica a cerca de 250 quilómetros da capital do Afeganistão, Cabul, é uma área rural e montanhosa.

O gabinete do chefe de polícia de Badakhshan também confirmou o relatório do acidente em comunicado.

Em Moscovo, as autoridades da aviação civil russa disseram que um Dassault Falcon 10 desapareceu com quatro tripulantes e dois passageiros.

De acordo com as autoridades russas, o aparelho "deixou de comunicar e desapareceu dos radares."

O avião, fretado para um voo-ambulância, descolou do Aeroporto Internacional de Banguecoque na Tailândia e tinha como rota Gaya, Índia, com escala em Tashkent, no Uzbequistão e chegada ao Aeroporto Internacional Zhukovsky, em Moscovo.

De acordo com as autoridades russas, o avião pertence à Athletic Group LLC e a um particular. Trata-se de um Dassault Falcon 10 de 1978. A Associated Press não conseguiu obter mais informações por parte dos proprietários.

Contudo, um porta-voz do Ministério de Informação e Cultura do governo gerido pelos Talibã, no Afeganistão, afirmou que o avião "pertence a uma empresa marroquina". As autoridades da aviação civil indiana também descreveram a aeronave como estando registada em Marrocos.

O porta-voz do governo Talibã, apontou para um "problema de motor" como causa do acidente, sem prestar mais detalhes.

Entretanto, um rastreamento do trajeto do Falcon 10 através do FlightRadar24 mostrou a última localização da aeronave no sul da cidade de Peshawar, no Paquistão, por volta das 13h30 de sábado (GMT), reporta a AP.

As companhias internacionais de aviação civil têm evitado sobrevoar grande parte do Afeganistão desde a tomada do país pelos talibã em 2021. As aeronaves que sobrevoam o espaço aéreo afegão, atravessam o Corredor de Wakhan, por apenas alguns minutos, um território escassamente povoado, na província de Badakhshan e que se projeta para fora do país entre o Tajiquistão e o Paquistão.

Normalmente, as aeronaves que se dirigem para o corredor fazem uma curva acentuada ao norte em torno de Peshawar e seguem a fronteira paquistanesa antes de entrar brevemente no Afeganistão. Zebak está perto do início do Corredor Wakhan.

Embora sem litoral, a posição do Afeganistão na Ásia Central é uma importante rota no tráfego aéreo por ser a mais direta para quem viaja desde a Índia para a Europa e América.