G20 acerta agulhas no combate à covid-19

A cimeira dos ministros da Saúde do G20, em Roma, estabeleceu as condições para um acordo global, o "Pacto de Roma", cujo objetivo é garantir acesso a vacinas anticovid a todos os países, especialmente os mais vulneráveis. Até ao momento isso não aconteceu, mas o G20 acredita que estão reunidas as condições para alcançar este objetivo. O grupo pretende enviar a mensagem de que é preciso construir melhor e aumentar a resiliência na resposta a crises sanitárias.

A cimeira dividiu-se em três sessões, à porta fechada. A primeira lidou com o impacto da covid-19 e com a definição de objetivos sustentáveis para 2030. A segunda prendeu-se com diretivas específicas para prevenir e lidar com futuras pandemias, um objetivo que implica, de forma preocupante, que a comunidade médica admite que teremos novamente uma pandemia deste tipo.

Na terceira sessão discutiram-se os instrumentos disponíveis para contrariar a pandemia de forma eficaz. Os países do G20 tentaram identificar as melhores estratégias possíveis para apoiar o desenvolvimento e o acesso equitativo às vacinas e aos testes de diagnóstico.