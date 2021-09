Duas centenas de pessoas abandonam Cabul

Duas centenas de estrangeiros incluindo norte-americanos já deixaram a capital afegã esta quinta-feira depois do novo governo talibã ter autorizado a sua saída.

Tratou-se de um dos primeiros voos internacionais a partir do aeroporto de Cabul desde o fim da retirada liderada pelos Estados Unidos concluída no mês passado.

No país aumentam os receios devido à deterioração dos direitos humanos, em particular no que toca à liberdade de expressão e direitos das mulheres.

Dois jornalistas afegãos afirmam que foram espancados e detidos por cobrirem manifestações.

As detenções teriam ocorrido durante um protesto na quarta-feira.

Os jornalistas Nematullah Naqdi e Taqi Daryabi trabalham para o jornal afegão Etilaat Roz.

A repórter da euronews Anelise Borges acrescenta:

"A repressão contra a liberdade de expressão já começou no Afeganistão. Os protestos foram proibidos e os jornalistas foram alertados para não cobrirem ajuntamentos ilegais. As mulheres foram afastadas de atividades desportivas e as funcionárias universitárias foram aconselhadas a ficarem em casa. Os talibã substituiram o ministério responsável por questões relacionadas com mulheres por um ministério para a virtude e prevenção do vício".