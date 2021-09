Cidade espanhola de Rota está na rota dos refugiados afegãos

Este é o local onde toda a ajuda está a chegar: não é permitido filmar os refugiados afegãos, por respeito à sua privacidade, mas estivemos com eles e vimos como as imagens de terror no aeroporto de Cabul contrastam com as das crianças a andar de bicicleta ou a jogar futebol aqui ou os adultos a conversar uns com os outros ou mesmo com membros do exército dos Estados Unidos. Eles não sabem o que será das suas vidas nos próximos dias, mas o que parece claro é que é o seu novo destino, os Estados Unidos, lhes traz alguma paz de espírito.