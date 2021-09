Grande Prémio de Zagreb: França lidera tabela de medalhas

Teve início esta sexta-feira o Grande Prémio de Zagreb de Judo, primeira prova do circuito mundial de judo desde os Olímpicos de Tóquio, que contou com a presença do primeiro-ministro da Croácia, Andrej Plenkovič, bem como do presidente da Federação Internacional de Judo, Marius Vizer, e da directora de Educação da federação, Sandra Corak.

Marius Vizer apresentou a primeira medalha de ouro do dia à francesa campeã em -48kg, Blandine Pont.

O Homem do Dia

O campeão do Grand Slam de Paris Denis Vieru sagrou-se o nosso homem do dia. A competir em -66kg, exibiu na perfeição a sua técnica favorita de judo, tai otoshi, a caminho da final, onde superou com versatilidade técnica o adversário russo, Abdula Abdulzhalilov.

O diretor de arbitragem da Federação Internacional de Judo, Florin Daniel Lascau, condecorou o judoca.

"Sou especialista em Tai Otoshi. Tenho pernas leves e sou rápido. Para mim, é a técnica mais importante e com que me sinto muito à vontade." Denis Vieru

A Mulher do Dia

A medalhista Olímpica de bronze Priscilla Gneto regressou em grande ao circuito mundial de judo, ao fim de dois anos de ausência. A judoca sagrou-se campeã em -57kg com um poderoso ura nage, revelando-se a nossa mulher do dia.

A directora de Educação da federação, Sandra Corak, premiou a judoca.

"Estive afastada da prova durante muito tempo, tempo suficiente para ver que adoro este desporto e estou feliz por estar de volta." Priscilla Gneto

As Restantes Categorias em Prova

Em -60kg, o britânico Sam Hall não deu hipóteses ao ataque do italiano Angelo Pantano, derrotando-o com uma técnica de estrangulamento e conquistando a sua primeira medalha de sempre no Grande Prémio, a de ouro.

A directora de Eventos da Federação Internacional de Judo, Lisa Allen, apresentou as medalhas da categoria.

Em -52kg, a belga Amber Ryhuel apanhou de surpresa a francesa Astride Gneto derrubando-a com um sankaku-gatame e reivindicando a medalha de ouro.

O diretor de Educação da federação, Mohamed Meridja, condecorou os judocas.

A jovem croata Ana Viktorija Puljiz não desperdicou a oportunidade de brilhar na cena internacional do judo, lutando valentemente ao logo do dia e levando para casa uma medalha de bronze.

Um arranque em força da primeira jornada do Grande Prémio de Zagreb, que foi repleta de momentos excepcionais e muitos ippons, com destaque para o kata guruma do italiano medalhista de prata Angelo Pantano e o poderoso arremesso do russo Abdula Abdulzhalilov.