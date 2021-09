Braço-de-ferro na fronteira Kosovo-Sérvia

O clima de tensão na fronteira entre a Sérvia e o Kosovo subiu de tom. Em alguns postos fronteiriços os acessos estão cortados por camiões de sérvios kosovares, em protesto contra a decisão do governo do Kosovo, que respondeu de forma simétrica à Sérvia e começou a retirar as placas de matrícula aos carros sérvios que atravessam a fronteira, à semelhança do que a Sérvia tinha antes começado a fazer aos carros kosovares. Na última noite, duas instalações governamentais em Pristina foram alvo de ataques.

A Sérvia, tal como dezenas de outros países, continua a não reconhecer a independência do Kosovo, decretada em 2008 e por isso decidiu retirar as matrículas kosovares à passagem da fronteira. O presidente Aleksandar Vučić disse que a resposta do Kosovo era um ato criminoso. O braço-de-ferro levou a um reforço da presença militar sérvia nas zonas fronteiriças.