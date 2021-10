Avião mede poluição dos navios

A guarda costeira belga declarou guerra à poluição do ar causada pelos cargueiros nos portos do país. Por isso, tem um avião que mede o nível de concentração de enxofre e azoto nos escapes dos navios. Estas medições começaram em 2015. 400 dos 9000 navios inspecionados até agora desrespeitavam as normas europeias.

O operador do aparelho, Ward Von Roy, explica: "O avião está dotado de um dispositivo, chamado sniffer, com o qual conseguem detetar e medir, ao mesmo tempo, as emissões de enxofre e azoto. Explica que, graças a este procedimento, conseguem inspecionar 15 navios por hora, enquanto um inspetor no porto apenas pode tomar conta de um navio por dia. Por isso, este sistema consegue verificar muito mais navios do que qualquer outro".

As companhias de navegação arriscam pesadas perdas se os navios forem obrigados a ficar imobilizados por não cumprirem as normas. No entanto, para que as sanções sejam aplicadas é preciso que as autoridades do porto de destino colaborem, o que nem sempre acontece.