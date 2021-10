UE convidada a receber mais de 40 mil refugiados afegãos em cinco anos

Proteger afegãos em risco: Na Europa, continua a ser mais fácil falar do que fazer. Um cenário que preocupa, e muito, pessoas como Akram. O cidadão belga de origem afegã vive atormentando com os relatos angustiantes daqueles que não conseguiram escapar do Afeganistão desde que os talibãs regressaram ao poder.

“Infelizmente, as pessoas que foram retiradas [do Afeganistão] são de origem afegã, mas são igualmente cidadãos europeus e residentes na Europa. Para os locais, infelizmente, não houve muitas oportunidades para poder sair, pelo menos para quem realmente se sentia em perigo. (...) Há muitas pessoas com bons motivos e documentos que atestam que correm perigo de vida”, sublinhou Akram, em entrevista à Euronews.

No fórum europeu de alto nível sobre reinstalação de afegãos em risco que reuniu, esta quinta-feira, líderes mundiais de forma remota, a urgência de ofertas adicionais para acolher pessoas vulneráveis como mulheres, crianças, ativistas de direitos humanos ou jornalistas, por exemplo, foi tema de destaque.

Os Estados-membros, que já receberam cerca de 22 mil afegãos de o início da crise, não avançaram compromissos. Mas outras vias legais e seguras para proteção destas pessoas, como reunificações familiares ou motivos laborais, deverão fazer parte de um Mecanismo Europeu de Apoio a Afegãos em risco.

O Alto-Comissário das Nações Unidas para os Refugiados pediu à União Europeia para receber cerca de 42.500 afegãos nos próximos cinco anos. Fillipo Grandi estima que durante esse período cerca de 85 mil afegãos devam ser reinstalados a partir dos países vizinhos do Afeganistão e, por isso, convidou a Europa a dividir responsabilidades.

A comissária europeia com a pasta dos Assuntos Internos, Ylva Johanson, manifestou-se satisfeita com os resultados do Fórum, mas sublinhou: "A reinstalação, evacuação e readmissão humanitária são de base voluntária para os Estados-Membros. Estou muito satisfeita por termos quase todos os Estados-Membros presentes neste fórum e a nível ministerial. (...) O que é um pouco mais urgente é a evacuação. É possível ajudar as pessoas que estão sob ameaça no Afeganistão neste momento, por exemplo porque lutam pelos direitos humanos ou pelos direitos das mulheres.”

A Oxfam juntou-se a outras organizações humanitárias para pedir ambição aos líderes europeus e garantir uma "tábua de salvação" para refugiados afegãos por outras vias complementares.

O Afeganistão é um país à beira do colapso económico, onde a fome a falta de recursos agravam ainda mais a situação.

“Antes da chegada do inverno afegão é preciso fazer o máximo para que a ajuda humanitária, seja a nível alimentar ou a nível de medicamentos, chegue o mais rápido possível. Há ainda o risco de tudo degenerar numa crise sanitária. Penso que desta forma a Europa poderá mostrar a sua grandiosidade", ressalvou Akram.

Mas para que isso aconteça, os Estados-membros terão de estar alinhados.