"Estado da União": "Brexit", uma dor de cabeça para a Europa

Quando as pessoas se divorciam, o drama nem sempre acaba de forma definitiva. Às vezes, os termos da separação podem causar alguns atritos.

Mas isso não é nada que se compare com o pesadelo do "Brexit." O governo britânico quer reescrever o acordo de divórcio, porque algumas partes não agradam. Isto apesar de nunca terem gostado das mesmas desde o início, de as terem negociado e assinado o acordo de saída do Reino Unido da União Europeia.

Depois de meses de queixumes dos britânicos por causa do Protocolo da Irlanda do Norte, a União Europeia concordou em voltar a examiná-lo, deixando claro que em circunstância alguma haveria lugar a uma renegociação.

Bruxelas propõe mudanças práticas importantes no sistema bizantino de controlos alfandegários na Irlanda do Norte, que continua a fazer parte do Mercado Único sem fronteiras da União Europeia.

Pretende-se, nem mais nem menos, reduzir a burocracia.

Mas isso não é suficiente para o governo britânico. Londres quer termos de divórcio mais favoráveis. O assunto está em destaque nesta edição de "Estado da União", onde nos debruçamos também sobre a dança das cadeiras no governo austríaco, depois da demissão do chanceler Sebastian Kurz, sob pressão por causa de acusações de corrupção.