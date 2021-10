Observadores internacionais criticam presidenciais no Uzbequistão

O presidente do Uzbequistão, Shavkat Mirziyoyev, foi reeleito. De acordo com os resultados preliminares, obteve 80% dos votos. A participação dos eleitores rondou os 80%. Os resultados oficiais devem ser anunciados antes do próximo dia 31.

Mirziyoyev é acusado de ter afastado qualquer oposição real do ato eleitoral, como salientou a missão de observação internacional liderada pela Organização para a Segurança e Cooperação na Europa.

“A exclusão de dois partidos da oposição do processo de registo e a falta de competição eleitoral genuína, bem como o alto número de irregularidades que vimos no dia das eleições continuam a ser obstáculos substanciais no caminho do processo de democratização e precisam de atenção imediata”, frisou Heidi Hautala, chefe da delegação do Parlamento Europeu.

Mirziyoyev sucedeu a Islam Karimov há cinco anos. Nas eleições de domingo, Mirziyoyev enfrentou quatro candidatos considerados "fantoches" e que não o criticaram durante a campanha.