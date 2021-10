Explosão mortal no Iémen

Pelo menos oito pessoas morreram e mais de 10 ficaram feridas na sequência de uma explosão na cidade de Aden, no Iémen.

De acordo com fontes oficiais do país, citadas pela agência Associated Press, a explosão ocorreu perto de um posto de controlo de segurança no exterior do aeroporto internacional da cidade.

Ainda não se sabe o que esteve na origem da explosão, no entanto suspeita-se que terá sido um atentado.

As imagens que circularam na internet mostravam ambulâncias a correrem para o local.

A cidade costeira foi abalada por várias explosões nos últimos anos, as quais foram atribuídas a filiais locais da Al-Qaida e do DAESH.

Os rebeldes Houthi, apoiados pelo Irão, também atingiram a cidade com mísseis balísticos e drones carregados de explosivos.

Aden tem sido a sede do Governo internacionalmente reconhecido do presidente Abed Rabbo Mansour Hadi desde que os rebeldes Houthi apoiados pelo Irão assumiram a capital, Sanaa, em 2014, desencadeando a guerra civil do Iémen.

A coligação liderada pela Saudita entrou na guerra em março de 2015, apoiada pelos Estados Unidos da América, para tentar restaurar o Governo.

Apesar de uma campanha aérea implacável e de lutas terrestres, a guerra caiu em grande parte num impasse, e gerou a pior crise humana do mundo.