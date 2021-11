Primeiras sentenças do mega julgamento da máfia italiana Ndrângheta

São conhecidas as primeiras sentenças do mega julgamento de Itália que vê centenas de elementos da Ndrângheta no banco dos réus do Tribunal de Lamezia Terme. Dos 91 acusados, 70 foram condenados. As penas vão dos 10 meses aos 20 anos. A organização mafiosa da Calábria controla o tráfico internacional de cocaína na Europa.

As investigações prolongaram-se durante anos. Certos elementos da máfia calabresa, considerados mais perigosos, receberam a pena máxima de 20 anos, pedida pelos promotores. As acusações incluem tráfico de droga, tentativa de homicídio, lavagem de dinheiro ou porte ilegal de armas. Com quase 400 (355) réus a julgamento, o processo será moroso.