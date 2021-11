Confinamento para os não vacinados na Áustria

Com o avanço da pandemia, as autoridades austríacas reforçaram o controlo em bares e locais de comércio. Um teste negativo à covid-19 já não é suficiente para entrar nestes locais. Quem não está vacinado tem de pagar uma multa de 90 euros. Apesar das reticências de alguns proprietários, a maioria mostra compreensão.

Na província da Alta Áustria, uma das áreas mais afetadas do país, foi organizado um "fim de semana de vacinação". As novas regras fizeram com que muitos indecisos respondessem ao apelo do governo.

Países Baixos

Novas regras também nos Países Baixos, com um confinamento de três semanas e com os bares a fechar às 20h. O bloqueio parcial que começou na noite deste sábado é o primeiro na Europa Ocidental desde que a nova vaga de infeções começou a surgir em algumas partes do continente.

Protestos contra novas restrições

Várias cidades holandesas assistiram a protestos contra o novo confinamento. Segundo a emissora holandesa NOS, centenas de jovens reuniram-se numa praça central em Leeuwarden, 140 quilómetros a norte de Amesterdão. A polícia de choque foi chamada para dispersar os manifestantes. Há também relatos de que em Breda, no sul do país, vários bares permaneceram abertos para além da nova hora de encerramento.

Em Genebra, milhares de pessoas manifestaram se para apelar ao voto "não" na nova Lei Covid" da Suíça, que será submetida a uma votação popular no dia 28 de novembro.