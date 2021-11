Paris acende-se para o Natal. A pandemia apagou muita da luz e da magia do Natal em 2020, mas em 2021 as pessoas reúnem-se novamente para admirar as iluminações nos Campos Elísios.

As luzes festivas acenderam-se com o Arco do Triunfo como pano de fundo. Acenderam-se também os flashes, as fotografias eternizaram o momento numa das cidades mais luminosas do mundo.