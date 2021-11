Pizza de Canábis nos menus de Banguecoque

Está na hora do almoço, e numa filial do restaurante “The Pizza Company”, em Banguecoque, há uma novidade no menu.

O chef apresenta uma pizza onde o segredo não está na massa nem no molho: o principal ingrediente é a canábis.

No início do ano, a Tailândia aliviou as suas leis sobre este estupefaciente, permitindo algum uso controlado da planta em comida e bebida. A resposta desta rede de restauração foi lançar a "Crazy Happy Pizza" em todos os seus cerca de 400 pontos de venda.

A pizza tem infusão de queijo canábis na crosta, uma folha de canábis no interior, e outra folha grande como guarnição no topo. Há também canábis picado no molho de tomate.

Apesar de não existir qualquer efeito narcótico, existem restrições legais. A empresa só pode fazer publicidade nos seus menus e não pode vendê-la a menores de 12 anos.