Atlético Mineiro celebra título de campeão no Brasil

O Atlético Mineiro é o novo campeão de futebol do Brasil. O "Galo" reconquistou o Brasileirão quase 50 anos depois e fica a deve-lo a dois jogadores bem conhecidos em Portugal.

A equipa orientada por Cuca, que se reforçou este ano com o internacional espanhol Diego Costa e com o ex-Porto Hulk, pôs fim à hegemonia do Flamengo, campeão nas duas últimas temporadas.

O triunfo decisivo do Atlético Mineiro aconteceu diante do Bahia, em Salvador, por 2-3, e soltou a festa em Belo Horizonte.

Milhares de adeptos saíram à rua para receber a equipa campeã.

Para Hulk, que regressou ao Brasil em janeiro após terminar contrato com os chineses do Shangai SIPG, este foi o sétimo nacional da carreira, após quatro campeonatos em Portugal pelo FC Porto (2009, 2011, 2012 e 2013), um na Rússia, pelo Zenit de São Petersburgo (2015), e outra na China, em 2018.

Com duas jornadas ainda por realizar, Hulk lidera destacado a lista dos melhores marcadores, com 18 golos, mais cinco que Michael, do Flamengo, e Gilberto, do Bahia.