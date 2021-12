O português Tiago Felício, de 22 anos, é um dos 15 elementos do júri que este ano tem a responsabilidade de eleger os melhores do festival de cinema europeu "ArteKino".

A Alemanha com quatro filmes domina as 12 candidaturas no cartaz de uma competição que decorre via Internet, no site oficial do festival ou pelo canal Youtube do ARTE cinema, em seis idiomas e disponível, pelo menos, em 32 países, como é o caso da Hungria.

Ákos Pauló-Varga é assessor de imprensa da produtora "Magyarhangya", parceira do "ArteKino", e explicou à Euronews a importância deste festival europeu na revelação de novos cineastas que mostram ser "especiais, inovadores e invulgares".

O representante da produtora magiar diz que essas singularidades dos jovens cineastas fazem com que "muitas vezes os distribuidores de mercados mais pequenos tenham um pouco de receio em apostar neles".

Se tiverem uma boa prestação no ArteKino, estes 12 filmes poderão vir a estrear em eventos de primeiro nível. Ákos Pauló-Varga Produtora "Magyarhangya"

Lançado em 2016, o festival serve de montra para novos cineastas europeus. É o caso do sérvio Ivan Ikic, que se apresenta no festival com "Oasis", ou da ucraniana Masha Kondakova, a realizadora de "Inner Wars" ("Guerras Internas") e uma das nove mulheres cineastas a competir este ano no "ArteKino".

Até 31 de dezembro, são 12 os filmes que podem ser vistos e votados pela Internet.

O voto para o Prémio do Público pode valer aos eleitores uma "bicicleta inteligente" (smart bike) ou viagens ao Festival de Cinema de Cannes ou ao de Berlim.