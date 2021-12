Olaf Scholz é o novo chanceler da Alemanha

Com 395 votos a favor e 303 contra oparlamento alemão aprovou esta quarta-feira a nomeação do líder do partido social democrata (SPD) como chanceler. Olaf Scholz tornou-se o nono chanceler da Alemanha depois da II Guerra Mundial.Uma nomeação que tem por base a coligação entre o SPD, os liberais do FDP e os Verdes.

O executivo toma posse num momento em que há uma nova vaga da pandemia de Covid-19 a crescer. Combatê-la é a prioridade assumida a curto prazo. Mas o novo governo alemão tem metas a médio e longo prazo ambiciosas, nomeadamente para travar as alterações climáicas e ao mesmo tempo modernizar a economia.

Na hora de tomar posse, o novo chanceler, que não tem filiação religiosa, omitiu a frase "assim Deus me ajude" do juramento. Uma frase opcional que foi pela primeira vez descartada pelo último chanceler social democrata: Gerhard Schroeder, o antecessor de Angela Merkel.

A agora ex-chanceler, também não é membro do parlamento e assistou à cerimónia na galeria dos espectadores. Nestes primeiros momentos de vida civil foi aplaudida de pé pelos membros do Bundestag.

Angela Merkel teve o segundo mandato mais longo de sempre à frente do executivo alemão. Por muito pouco - 10 dias - não ultrapassou a marca de longevidade no cargo de Helmut Khol.

Scholz sinalizou continuidade

A aliança tripartida traz tanto oportunidades como riscos para todos os participantes, mas sobretudo para os Verdes que se estreiam na governação. Após 16 anos de oposição, terão de provar que podem alcançar o seu objectivo global de reduzir as emissões de gases com efeito de estufa enquanto trabalham com parceiros que podem ter outras prioridades.

O co-líder verde Robert Habeck será o vice-chanceler de Scholz, chefiando um ministério da Economia e do Ambiente renovado. Christian Lindner, líder dos Democratas Livres, é nomeado ministro das finanças e número três na hierarquia e insistiu que a coligação rejeitasse as subidas de impostos e flexibilizasse as restrições ao endividamento.

O governo planeia também aumentar o salário mínimo da Alemanha e construir centenas de milhares de novos apartamentos num esforço para conter o aumento das rendas.