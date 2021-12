Erdogan recebe líderes africanos para reforçar relações

A Turquia vai enviar 15 milhões de doses da vacina anti-Covid de fabrico próprio para África. A promessa foi feita pelo presidente Recep Tayyip Erdogan numa cimeira em Istambul onde recebeu quatro dezenas de líderes do continente africano.

É o terceiro encontro deste tipo promovido por Ancara para estreitar relações diplomáticas, económicas e comerciais e Erdogan defendeu um papel mais relevante para África no panorama mundial.

Recep Tayyip Erdogan, presidente da Turquia:"Os acontecimentos dos últimos anos mostraram-nos que deixar que os cinco membros [permanentes do Conselho de Segurança] da ONU designem o destino de todo o mundo é um erro. É uma grande injustiça que o continente africano, com uma população de 1300 milhões, não esteja representado no Conselho de Segurança."

A Turquia tem investido fortemente em África nas últimas duas décadas, praticamente quadruplicando o número de representações diplomáticas no continente e multiplicando por cinco o volume de negócios, que ultrapassou os 25 mil milhões de dólares em 2020.

A cooperação em termos de segurança é também uma das prioridades de Ancara, em particular num momento em que as relações com a União Europeia são cada vez mais difíceis e em que Erdogan sofre de um crescente isolamento internacional e enfrenta, a nível interno, a queda vertiginosa da lira turca, que perdeu 45 por cento do valor face ao dólar desde o início do ano.