Ministra britânica Liz Truss assume negociações pós-Brexit

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, nomeou este Domingo a ministra dos Negócios Estrangeiros, Liz Truss, para liderar as negociações com a União Europeia. É uma decisão após a renuncia ao cargo de David Frost, depois de uma conturbada semana política para o líder conservador.

Na carta de demissão, David Frost disse que o Reino Unido tem de aprender a viver com a COVID-19.

Segundo o jornal The Mail on Sunday, a decisão de Frost foi impulsionada pelas restrições introduzidas na semana passada para tentar conter a propagação da COVID-19, incluindo a obrigatoriedade de apresentar prova de vacinação ou um resultado negativo à COVID-19 para entrar nos bares e em outros espaços com grandes aglomerados de pessoas.

Com 46 anos, a chefe da diplomacia britânica desde Setembro, Liz Truss, vai liderar as negociações com a União Europeia sobre o controverso protocolo que rege os acordos alfandegários especiais com a Irlanda do Norte.

De acordo com um comunicado do Governo, "Liz Truss assumirá a responsabilidade ministerial pelas relações com a União Europeia com efeito imediato".