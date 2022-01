Mais de 200 jazigos foram destruídas em Nápoles, Itália, na sequência do colapso de parte de um edifício no cemitério do bairro de Poggioreale e agora está a revelar-se difícil identificar a quem pertencem os restos mortais.

O edifício afetado guardava gavetas com restos mortais de centenas de pessoas e o problema, de acordo com o jornal "Il Mattino", é que em Nápoles se mantém o hábito de preservar os corpos embrulhados em lençóis brancos e não em caixas de zinco devidamente identificadas com os dados do óbito, como manda a lei.

Em muitos casos, pode revelar-se mesmo impossível a identificação dos restos mortais.

O desabamento ocorreu de terça para quarta-feira e as causas estão ainda a ser investigadas.