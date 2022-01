17 mortos: autoridades corrigem balanço do incêndio no Bronx

Autoridades norte-americanas corrigem o número de mortos do incêndio deste domingo no bairro de Bronx, em Nova Iorque. 17 vítimas mortais, em vez das 19 inicialmente anunciadas. Dezenas de pessoas ficaram feridas.

A origem das chamas está identificada. O incêndio terá começado num aquecedor elétrico. As autoridades procuram agora perceber porque é que os mecansmos de emergência, nomeadamente as portas corta-fogo não funcionaram.

O comissário dos Bombeiros, Daniel Nigro, afirmou que a porta da frente do apartamento e uma porta no 15º andar, que deveriam ter fechado automaticamente e diminuído a propagação do fumo, permaneceram totalmente abertas. Não é claro se as portas falharam mecanicamente ou se foram desactivadas manualmente.

"É bastante notável que a falha de uma porta possa levar a quantas mortes tivemos aqui, mas essa é a realidade", disse Glenn Corbett, professor de ciências do fogo no John Jay College em Nova Iorque. "Essa única porta desempenhou um papel crítico ao permitir que o fogo se espalhasse e que o fumo e o calor se espalhassem verticalmente pelo edifício," acrescentou.

Uma "tragédia indescritível"

Dezenas de pessoas foram hospitalizadas, incluindo várias em estado crítico. O Presidente da Câmara Eric Adams chamou-lhe uma "tragédia indescritível" numa conferência de imprensa perto do local, na segunda-feira.

"Esta tragédia não nos vai definir", disse Adams. "Vai mostrar a nossa resiliência".

Stefan Beauvogui, que vive com a mulher no edifício há cerca de sete anos, revelou que o frio era um problema permanente no seu apartamento do quarto andar. Beauvogui disse que tinha três aquecedores portáteis para o Inverno - para os quartos e para a sala de estar. O sistema de aquecimento que deveria aquecer o apartamento "não funciona". Apesar das queixas, não foi reparado.

Bronx Park Fase III Preservation LLC, o grupo proprietário do edifício, disse que estava a cooperar plenamente com os bombeiros e a cidade e a trabalhar para ajudar os residentes. "Estamos devastados pela perda inimaginável de vidas causadas por esta profunda tragédia", lê-se numa declaração da empresa.

Grandes edifícios de apartamentos novos são obrigados a ter sistemas de aspersão e portas interiores que se fecham automaticamente para conter fumo e privar os incêndios de oxigénio, mas essas regras não se aplicam a milhares dos edifícios mais antigos da cidade.