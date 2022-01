Poluição do ar mata 400 mil europeus por ano

É um número brutal que desencadeou a nossa mais recente investigação para a EuronewsWitness: 400.000 pessoas no continente europeu morrem prematuramente, todos os anos, por culpa do ar poluído que respiram nas cidades.

A Comissão Europeia, desde há anos, está a lançar processos por infração contra os Estados-membros da UE, incluindo França. A carga poluente é demasiado elevada e as substâncias nocivas estão a aumentar acima dos limites legais, provocando problemas de saúde, e encurtando as expectativas de vida de muitas pessoas que vivem nas grandes cidades francesas, como Paris, Grenoble, Estrasburgo, Marselha e Lyon.

Descarregando uma aplicação chamada ATMO fazemos um passeio em Lyon - a cidade conhecida em toda a Europa pelos engarrafamentos. A autoestrada para o soalheiro sul corta o coração da cidade. A aplicação dá-nos informação em tempo real sobre cada rua em que andamos e é uma experiência de cortar a respiração. As cores mudam de laranja (ar mau) para vermelho-escuro (ar muito mau). É um bom dia: não aparece o roxo, que significa "saia o mais rapidamente que puder".

Cidadãos mobilizam-se

Temos encontro marcado com o cantor-compositor Renaud Pierre, enquanto acompanha o filho à escola. As salas de aula estão junto ao túnel da Croix-Rousse, que canaliza o tráfego intenso para o centro da cidade. "O problema", diz Renaud, "consiste naqueles 47.000 carros que passam por este túnel todos os dias, a juntar aos que passam ao longo da margem do Ródano. Todos esses veículos provocam uma enorme poluição atmosférica. Queremos que os políticos levem isto a sério".

Renaud Pierre fez uma canção de protesto contra a poluição em Lyon

Renaud e o diretor da escola, Pascal Barbier, levam-nos à estação de medição no pátio da escola, perto da saída do túnel. Os valores de dióxido de azoto estão a subir em flecha. Barbier decidiu fechar o pátio - já não é permitido a nenhuma criança brincar aqui. Juntamente com outros pais e algumas associações, Renaud ajudou a desencadear uma ação judicial contra a cidade e o Estado.

Haverá realmente uma ligação comprovada entre a poluição atmosférica e as pessoas que morrem prematuramente? Encontro-me com Thomas Coudon no centro de investigação contra o cancro Léon Berard. Juntamente com uma equipa de jovens cientistas, tenta compreender melhor as ligações entre o ar poluído e o cancro. E, "sim", existe uma ligação: "A poluição por partículas e os motores diesel são classificados como causadores de cancro", confirma Coudon.

A resposta dos políticos

Cada vez mais habitantes da cidade estão fartos da má qualidade do ar. Isso reflete-se nos resultados das eleições locais. Um número crescente de grandes cidades, como Lyon e a sua aglomeração, são agora governadas por ecologistas. Mas o património sujo do passado não pode ser limpo da noite para o dia. "Porque é que o ar da cidade de Lyon é tão poluído", perguntamos ao presidente da maior entidade da metrópole de Lyon, Bruno Bernard.

Bernard culpa "a falta de ação por parte de decisores políticos como o Estado francês - e antigas autoridades locais que não tomaram medidas a tempo". - Mas o que deve ser feito a seguir, queremos saber. - "Deveriam ser criadas zonas de baixas emissões", diz Bernard, "a fim de tirar os veículos poluentes do centro da cidade". Bernard e a sua equipa trabalham num calendário preciso, "incluindo em particular o fim dos motores diesel no coração da cidade até 2026".