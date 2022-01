Ataque na Universidade de Heidelberg provoca pelo menos duas mortes

O ataque de um homem armado na Universidade de Heidelberg, na Alemanha, provocou pelo menos duas mortes e três feridos. Segundo a agência de notícias alemã, o ataque foi levado a cabo por um estudante, que trazia várias armas de fogo numa mochila e irrompeu num anfiteatro onde decorria uma aula na faculdade de medicina, disparando indiscriminadamente sobre os presentes.

De acordo com a imprensa local, uma mulher não resistiu aos ferimentos e perdeu a vida em consequência do ataque. A segunda vítima mortal trata-se do próprio atacante, que para a polícia de Manheim se tratava de um lobo solitário que agiu sozinho.

A repórter da euronews no local, Kate Brady, refere que "as investigações preliminares das forças policiais revelaram que o autor do ataque não tinha motivação política nem religiosa e confirmaram a morte do atacante, que acreditam ter-se tratado de um suicídio".