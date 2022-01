Joni Mitchell retira catálogo do Spotify

A cantora canadiana Joni Mitchell retirou o seu catálogo de músicas do Spotify em solidariedade com Neil Young e com a comunidade científica e médica mundial.

"Pessoas irresponsáveis estão a espalhar mentiras que estão a custar às pessoas as suas vidas", disse Mitchell na sexta-feira numa mensagem publicada no seu website. "Sou solidária com Neil Young e com as comunidades científicas e médicas mundiais sobre esta questão".

A medida surge depois do gigante de streaming ter recusado o ultimato do músico canadiano, que pediu a retirada do podcast de Joe Rogan por divulgar desinformação e mentiras sobre a Covid-19.

O Spotify ainda não se pronunciou sobre a retirada do catálogo de Mitchell.