Final feliz para o primeiro Grande Prémio de Portugal de Judo: Jorge Fonseca conquista ouro

Chegou ao fim este domingo o Grande Prémio de Portugal de Judo, após três dias de ação e confraternização bem como muitas medalhas.

O Homem do Dia

Realizado pela primeira vez em Portugal, o torneio teve um final feliz, com Jorge Fonseca, o nosso homem do dia, a vencer por ippon todos os combates que disputou.

O bicampeão mundial e medalhista de bronze nos olímpicos de Tóquio deixou claro que fazia questão de ganhar em casa a sua primeira medalha de ouro num Grande Prémio. Na final dos -100kg, o judoca derrotou em apenas 43 segundos o suíço Daniel Eich, após uma exibição brilhante de judo.

O Presidente do Instituto Português do Desporto e Juventude, Vítor Pataco, apresentou as medalhas da categoria.

Esta competição foi importante, mais pelo judo nacional. Queria imenso que a competição se realizasse porque acho que o judo português tem que crescer ao longo do tempo, como a minha medalha nos jogos olímpicos fez o judo crescer. Queria muito estar nesta competição, porque queria ganhá-la. Trabalhei para isso e não tive pressão. Vim para me divertir, é a minha primeira prova e fiz aquilo que mais gosto, divertir-me. Jorge Fonseca

A Mulher do Dia

Em -78kg, a sul-coreana Hyunji Yoon sagrou-se a nossa mulher do dia, conquistando a medalha de ouro com um incrível contra-ataque. Mais uma exibição irrepreensível da seleção da Coreia do Sul, que lidera a tabela de medalhas.

A judoca foi condecorada pela Diretora de Eventos da Federação Portuguesa de Judo, Catarina Rodrigues.

Treinei muito as técnicas de projeção para aperfeiçoar posições específicas e o meu nível de precisão. Também aprofundei a luta estratégica e formas de resolver situações de maneira rápida e sem pânico. Hyunji Yoon

As restantes categorias em prova

Nos -90kg, o holandês Jesper Smink levou para casa a sua primeira medalha de ouro de sempre numa prova do circuito mundial, após um contra-ataque perspicaz na final contra o adversário italiano Christian Parlati.

O Diretor Geral da Federação Internacional de Judo, Vlad Marinescu, entregou as medalhas da categoria.

A sul-coreana Hayun Kim ficou radiante ao levar para casa o ouro da categoria de +78kg e ser premiada pela Diretora de Eventos da Federação Internacional de Judo, Lisa Allan.

A terceira medalha de ouro do dia para a Coreia do Sul coube a Minjong Kim, na categoria dos +100kg. O judoca venceu a final frente ao japonês Yuta Nakamura com um brilhante golpe Uchi mata rematado com um Kata guruma.

O Diretor de Arbitragem da Federação Internacional de Judo, Ki-Young Jeon, condecorou o judoca.

A seleção portuguesa

A seleção portuguesa conquistou um total de quatro medalhas, duas de ouro e duas de bronze.

O ouro de Jorge Fonseca seguiu-se a três outras medalhas, todas elas conquistadas na sexta-feira, jornada inaugural da prova: uma de ouro, por Catarina Costa, em -48 kg, e duas de bronze, por Joana Diogo, em -52 kg e Telma Monteiro, em -57 kg.

O jovem Gonçalo Oliveira terminou em 7.º.

Portugal organizou o torneio de uma forma memorável, com três dias de casa cheia em Almada. Um início perfeito para o Circuito Mundial de Judo de 2022.