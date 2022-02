Foram apenas algumas carruagens do "Comboio da Liberdade" que conseguiram desafiar a polícia francesa e manifestar-se nos Campos Elísios, em Paris, este sábado. Um protesto contra a vacinação e as restrições impostas no âmbito da luta contra a Covid-19 recebido com gás lacrimogéneo.

Milhares de agentes da polícia foram mobilizados para as entradas da cidade para impedir centenas de condutores de chegarem à capital francesa. Foram instalados postos de controlo e as autoridades policiais dizem ter impedido 500 veículos de avançarem para uma manifestação que não foi autorizada. Foram passadas 300 multas a automobilistas envolvidos no protesto. Houve mesmo detenções e apreensões.

Protestos que começaram no Canadá e que chegaram também aos Países Baixos. Dezenas de veículos rumaram a Haia, bloqueando uma das entradas no histórico complexo do parlamento. Uma manifestação menos tensa mas com algumas pessoas a dizerem que chegaram preparadas para uma longa luta e estada, se necessário for. Uma manifestante afirmava querer a sua "liberdade de volta". Explicava que nos últimos tempos muita da liberdade que tinham foi-lhes sendo retirada, liberdade em vários domínios, e isso tem de parar.

O protesto acabou por ser interrompido pelo polícia depois dos manifestantes terem conseguido bloquear a circulação rodoviária.

O município de Haia tinha avisado ao meio-dia que se os manifestantes não saíssem do centro da cidade no prazo de duas horas a polícia seria teria autorização para prender os participantes e os camionistas seriam multados em 306 euros, o custo do reboque do veículo.