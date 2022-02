Alec Baldwin acusado de homicídio culposo

Alec Baldwin está a ser processado pelo marido da diretora de fotografia que foi morta acidentalmente no cenário do filme “Rust”. Os advogados da família de Halyna Hutchins entregaram em tribunal uma ação de homicídio culposo contra Baldwin e os produtores do filme, alegando uma conduta imprudente.

Esta terça-feira, durante uma conferência de imprensa, o advogado do marido e do filho de Halyna Hutchins questionou o "comportamento perigoso" de Alec Baldwin. Também acusou as medidas de redução de custos decididas pelo ator e por outros produtores do western de baixo orçamento de terem levado à morte da diretora de fotografia. Os advogados da Baldwin rejeitam a acusação.