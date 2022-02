Bolsonaro encontra-se com Putin para falar de comércio

O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, está em Moscovo para um encontro com o homólogo russo, Vladimr Putin, esta quarta-feira. Bolsonaro chegou ontem à Rússia, onde é esperado por Putin para discutir as relações comerciais entre os dois países.

O primeiro compromisso do chefe de Estado brasileiro decorreu esta manhã, com o depósito de uma coroa de flores com as cores da bandeira brasileira no túmulo do soldado desconhecido.

A reunião com Putin está agendada para a tarde.

A receção do presidente brasileiro e respetiva comitiva no Kremlin está sujeita a cinco testes à covid-19. O último, realizado durante a manhã, horas antes do encontro, determina os moldes da reunião.

Caso Bolsonaro esteja infetado, deverá reunir-se com Putin na mesa de seis metros de comprimento, onde Emmanuel Macron e Olaf Scholz foram recebidos, após terem recusado testar-se.

As críticas ao momento em que esta viagem é feita nâo se fizeram esperar. O presidente do Brasil está a ser acusado por alguns analistas políticos de falta de neutralidade. Depois da Rússia, Bolsonaro segue, esta quinta-feira para a Hungria, onde se vai encontrar com Viktor Orbán, sem qualquer passagem pela Ucrânia