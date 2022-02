O presidente russo apelou ao exército ucraniano para retirar o apoio ao governo ucraniano, pararem de resistir e tomarem o poder, isto quando as tropas de Kiev se batem, na capital do país, contra as tropas russas e em defesa da Ucrânia, naquele que é o segundo dia de um conflito que já terá matado dezenas de pessoas.

Durante a reunião de sexta-feira do Conselho de Segurança, Vladimir Putin afirmou, sem paresentar provas, que a maioria das unidades militares ucranianas estão relutantes em se envolverem com as forças russas acrescentando que as unidades que estão a oferecer resistência são, na sua maioria, batalhões de voluntários compostos por "nacionalistas ucranianos de direita". O chefe de Estado acusava as forças ucranianas de enviarem armamento pesadas para áreas urbanas de várias grandes cidades, incluindo Kiev e Kharkiv, para usar civis como escudos.

Militares russos dizem controlar aeroporto de Hostomel

Militares russos diziam ter assumido o controlo do aeroporto de Hostomel, na periferia de Kiev. A infrestrutura tem uma longa pista de aterragem que permite a aterragem de aviões de transporte de cargas pesadas o que permitiria à Rússia transportar, directamente, tropas para a periferia da capital ucraniana.

O porta-voz do Ministério da Defesa russo, general Igor Konashenkov, garantia que as forças aéreas russas utilizaram 200 helicópteros para aterrar em Hostomel e mataram mais de 200 militares pertencentes às forças especiais da Ucrânia.

Konashenkov afirmava ainda que as tropas russas não sofreram baixas o que contradiz as informações avançadas pelos ucranianos de que estas sofreram pesadas baixas nos combates ali travados.

Moscovo está disposto a negociar com a Ucrânia

O presidente russo, Vladimir Putin, terá dito ao seu homólogo chinês, Xi Jinping, que Moscovo está disposto a negociar com a Ucrânia, isto apesar de as forças russas estarem a invadir o país vizinho. Uma informação avançada pela televisão estatal chinesa, CCTV, após o Kremlin afirmar que o governo russo está a considerar a oferta do presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, para renegociar o estatuto de não-alinhado para o seu país.

Foi em dezembro de 2014 que a Ucrânia renunciou ao estatuto de país não-alinhado com o objetivo de se aproximar da NATO. Uma decisão tomada após a anexação da península ucraniana da Crimeia pela Rússia e do conflito com os rebeldes separatistas pró-russos no leste do país.

A posição do chefe de Estado chinês é a de que "apoia a Rússia e a Ucrânia na resolução do problema através de negociações", de acordo com a CCTV.

Alemanha envia mais meios militares para o flanco oriental da NATO

O Ministério da Defesa da Alemanha confirmou ao semanário alemão Der Spiegel que está a destacar meios militares adicionais para o flanco oriental da NATO. A publicação adiantava ainda, apesar de não estar confirmado pelo representante do governo germânico, que os novos destacamentos incluem 150 soldados e cerca de uma dúzia de veículos blindados de combate Boxer, dois navios e sistemas anti-mísseis.

O porta-voz do referido ministério, Christian Thiels, confirmava ainda que uma corveta da marinha partirá no sábado para patrulhas no Báltico enquanto uma fragata será destacada para o Mediterrâneo, ambas sob o comando da Aliança Atlântica. A Alemanha está também a avaliar se irá enviar sistemas anti-mísseis Patriot para um país da NATO da Europa de Leste.