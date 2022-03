Pelo fim da invasão russa à Ucrânia, a arte de rua, numa versão, chamemos-lhe, polida, e a música erudita deram as mãos no teatro municipal de São Paulo. O artista, do mundo do graffiti, Eduardo Kobra e a Orquestra Filarmónica desta cidade, interpretaram, e entre outras obras, a 9ª Sinfonia de Beethoven num apelo à paz. O maestro Roberto Minczuk afirmava que a mensagem que esta obra transmite, com a poesia do poeta Schiller, pede às "nações para deixarem os ruídos de lado, deixarem os conflitos, celebrarem o dom da vida".

O mote deste concerto foi a celebração do aniversário do falecido compositor e maestro Heitor Villa-Lobos e foram também interpretadas as mais sonantes obras deste nome grande da música clássica brasileira. Mas no final, acabou por servir também, e com um mural a expressá-lo, para dizer não à guerra.