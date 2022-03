Surto da Covid-19 na China obriga a novas restrições

A China registou perto de 3.400 casos de covid-19 neste domingo. Trata-se de número recorde desde o início da Pandemia.O ressurgimento das infeções obrigou as autoridades a tomar medidas para conter os surtos em mais de dez províncias chinesas. Foram impostos novos confinamentos em várias cidades do nordeste do país e encerradas escolas em Xangai.

Desde que o vírus foi detetado no país no final de 2019, a China mantém uma política de zero-covid apostanto nos testes e em restrições imeditas. No entanto, as novas variantes do vírus continuam a desafiar as políticas sanitárias.