Contaminações por Covid-19 em alta

O uso de máscaras deixou de obrigatório em França exceto nos transportes públicos e nos estabelecimentos de saúde e, apesar do aumento de contaminações Covid-19 no país nos últimos dias, a regra permanece em vigor. De acordo com os últimos números publicados pelas autoridades sanitárias foram comunicados mais de 98 mil (98,104) novos casos em França.

A média de casos positivos calculada ao longo de uma semana também continua a aumentar. No total, no sábado, França registou mais de 23.395.779 casos de Covid-19. Foram registadas 140.903 mortes no país desde o início da pandemia há mais de dois anos. Este aumento dos números não está a aumentar a pressão sobre os hospitais. O número de pessoas hospitalizadas com Covid-19 continuou a diminuir na última semana: 20.440 pacientes deram entrada nos hospitais - incluindo 1.644 em cuidados intensivos - em comparação com 20.860 há sete dias.

Na Alemanha foram detetados 132.000 novos casos em 24 horas e, tal como em França, a incidência durante sete dias continua elevada. Mas, tal como Paris, Berlim está a flexibilizar as regras. Uma nova lei, adotada pelo Parlamento alemão na sexta-feira, entrou em vigor este domingo. Implica o levantamento da obrigação de usar uma máscara, à exceção de estabelecimentos que acolhem pessoas vulneráveis. No entanto, algumas vozes da comunidade científica consideram esta medida prematura.