Governo de Portugal toma posse

O Governoportuguês tomou posse nesta quarta-feira, numa cerimónia no Palácio da Ajuda, em Lisboa. António Costa lidera um Governo com maioria absoluta e com esta maioria absoluta tem uma responsabilidade absoluta.Uma responsabilidade que o Presidente da República de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, quis relembrar na cerimónia.

Em jeito de "aviso" quis dizer ao primeiro-ministro que o mandato é para cumprir até ao fim, não colocando a possibilidade de uma saída a meio da legislatura para um cargo europeu em 2022 - e que seria difícil substituir Costa por outra pessoa.

António Costa promete “modernização com solidariedade social”. Entre os objetivos do primeiro-ministro está a mudança do modelo de salários baixos que existe em Portugal e assegurar o crescimento e o desenvolvimento do país. Para este executivo, o líder do Partido Socialista conta com várias caras novas para os ministérios. Dos 17 cargos ministeriais - 9 são preenchidos por mulheres.